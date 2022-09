नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, दिसंबर 2016 से अब तक दायर की गई हैं 59 याचिकाएं

नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। दिसंबर 2016 से अब तक नोटबंदी को लेकर 59 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें नोटबंदी के फैसले को भी चुनौती दी गई है। नोटबंदी के 6 साल बाद आज इन सभी याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार यानी आज सुनवाई करेगा, जिसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2016 में विवेक शर्मा नाम के याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसके बाद से अब तक 58 और याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए बेंच ने आज की तारिख तय की है। दरअसल 16 दिसंबर 2016 को संविधान पीठ को यह मामला सौंपा गया था, लेकिन तब बेंच का गठन नहीं हो पाया था।

