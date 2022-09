भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत विजय माल्या को कड़ी सजा सुना सकती है।

नौ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक कर्ज घोटाले का आरोपी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को लेकर अहम फैसला सुना सकता है। माना जा रहा है कि कोर्ट विजय माल्या को कड़ी सजा सुना सकता है। माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक लोन चूक मामले में एक अवमानना मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले 10 मार्च को अपने रिजर्व्‍ड ऑर्डर में देश की शीर्ष अदालत ने कहा था कि, आरोपी विजय माल्या के खिलाफ कार्यवाही 'अंधकारमय रास्ते पर पहुंच गई' है।

Supreme Court To Pronounce Order On Punishment In Contempt Case Against Vijay Mallya