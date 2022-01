FCRA लाइसेंस के मामले में 5,789 NGOs को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

NGO द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि "6 हजार से अधिक NGOs के एफसीआरए पंजीकरण को अचानक और मनमाने ढंग से FCRA लाइसेंस रद्दवकिए जाने से न केवल इन एनजीओ के कार्यकर्ताओं काबल्कि उन लाखों भारतीयों के अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिनकी वे सेवा करते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने आज करीब 5,789 गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के मुद्दे पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता-एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने अगले दो सप्ताह के भीतर गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक वैकल्पिक निर्देश देने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास कोई सुझाव है तो वह अधिकारियों को दे सकते हैं और अधिकारी उसपर विचार कर सकते हैं।

Supreme Court Turns Down Plea To Extend Lapsed FCRA Licenses Of NGOs