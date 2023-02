जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन सही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

Supreme Court on Jammu and Kashmir Delimitation: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की परिसीमन को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

Supreme Court upheld the Delimitation of Assembly Seats in Jammu and Kashmir, Dismissed the Petition