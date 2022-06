Bulldozer Action पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान देश की शीर्ष अदालत ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, बिना पूरी प्रक्रिया का पालन किए कोई भी निर्माण ढहाया नहीं जा सकता।

यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को नोटिस देते हुए तीन दिन में हलफनामा देने को कहा गया है। इस मामले पर अब अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल यूपी में बुलडोजर के एक्शन पर रोक नहीं लगाई गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ी टिप्पणी आई। कोर्ट ने साफ कहा है कि, बिना किसी नोटिस के बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने यह अर्जी दाखिल की है। यही नहीं जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

Supreme Courts Big Statement Bulldozer Action Said Action Cann't Done Without Notice