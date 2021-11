Swachh Survekshan 2021: इंदौर ही नहीं इस शहर ने भी बरकरार रखा अपना नंबर, जानिए कितने शहरों को मिले 5 स्टार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण (Swachhta Survekshan) में इंदौर को लगातार पांचवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर ( Cleanest City of India ) घोषित किया गया। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणामों की घोषणा शनिवार को की गई । स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में इस बार भी गुजरात के सूरत को ही दूसरा स्थान मिला है।

यानी इंदौर के साथ-साथ सूरत ने भी अपना नंबर बरकरार रखा है। वहीं इस सूची में तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेस का विजयवाड़ा रहा।

President Ram Nath Kovind confers Indore the cleanest city award for the 5th consecutive year, at Swachh Survekshan Awards 2021 pic.twitter.com/hTqUFrdVY4