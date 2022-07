248 रुपए के आर्डर को लेकर Swiggy पर लगा 11 हजार रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

248 रुपए के आर्डर को लेकर कन्जूमर पैनल ने स्विगी (Swiggy) पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बठिंडा थर्मल कॉलोनी में रहने वाले मोहित गुप्ता की शिकायत पर कन्जूमर पैनल ने लगाया है, जो 17 दिसंबर 2019 को ऑर्डर किया गया था।

पंजाब के बठिंडा जिला उपभोक्ता फोरम ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसका पूरा पैसा उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने वाले मोहित गुप्ता को मिलेगा। दरअसल बठिंडा थर्मल कॉलोनी में रहने वाले मोहित गुप्ता ने 7 दिसंबर 2019 को वेजिटेवल रोल और अफगान चाप रोल ऑर्डर किया, जिसकी प्राइज 248 रुपए थी। इसमें मोहित ने 148 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया और 100 रुपए डिस्काउंट कूपन के जरिए कम कराया।

Swiggy fined 11 thousand rupees for an order of Rs 248, know what is the whole matter