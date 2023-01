'हमारा सब कुछ ले लो लेकिन देश को मत बेचो', ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कई आरोपों के साथ बड़ा हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "जो कुछ कर सकते हो करो और हमारा सब कुछ ले लो लेकिन देश को मत बेचो।"

'Take our everything but don't sell country', Mamta Banerjee's big attack on central government