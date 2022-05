'तमिल को भी हिंदी की तरह मिले समान अधिकार', CM स्टालिन की अपील के बाद PM मोदी ने दिया जवाब

PM Modi in Tamilnadu: प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने चेन्नई में जनता को संबोधित किया इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद रहे।

पीएम मोदी गुरुवार को चेन्नई दौरे पर हैं। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनसे कुछ चीजों के लिए अपील की। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि तमिल भाषा को भी हिन्दी की तरह आधिकारिक भाषा और मद्रास हाई कोर्ट में भी उसे आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु को NEET से अलग करने की मांग की। एमके स्टालिन के जवाब में पीएम मोदी ने कहा तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक है।

Tamil language is eternal and culture is global, says PM