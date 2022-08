तमिलनाडु के महाबलिपुरम में कल से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, थाईलैंड, मलेशिया, अमरीका सहित कई देशों के पेशेवर पतंगबाज होंगे शामिल

तमिलनाडु के महाबलिपुरम में कल से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। यह आयोजन 3 दिन का होगा, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, अमरीका सहित कई देशों के पेशेवर पतंगबाज शामिल होंगे। इस पतंग महोत्सव में किसी भी प्रकार से पक्षियों या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

तमिलनाडु के महाबलिपुरम में राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से ग्लोबल मीडिया बॉक्स राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। इसका आयोजन 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तीन दिवशीय होगा। यह आयोजन महाबलीपुरम में टीटीडीसी ओशन व्यू में होगा, जो चेन्नई से लगभग 57 किमी दूरी पर है। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस तीन दिवसीय महोत्सव में भारत के अलावा थाईलैंड, मलेशिया, अमरीका सहित विभिन्न देशों के पेशेवर पतंगबाज हिस्सा लेंगे। पतंग महोत्सव में भाग लेने वाले 10 टीमों में से 6 टीम भारत और 4 टीम अन्य देशों की होगी।

International kite festival will start in Mamallapuram, Tamil Nadu from tomorrow, professional kitesurfers from many countries including Thailand, Malaysia, USA will participate