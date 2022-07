उत्तरी चेन्नई में फैली तीखी गंध, लोगों के आंखों में जलन, जांच के लिए ISRO के वैज्ञानिकों के साथ एक्सपर्ट पैनल का गठन

उत्तरी चेन्नई के तिरुवोट्टियूर और मनाली क्षेत्रों में असहनीय तीखी गंध फैलने की खबर है। लोगों के द्वारा आखों में जलन होने की शिकायत की जा रही है, जिसके बाद इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है, जिसमें ISRO के दो वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है।

चेन्नई के तिरुवोट्टियूर और मनाली के लोग अपने इलाकों ने असहनीय तीखी गंध फैलने की शिकायत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन इलाकों में पिछले 15 दिन से LPG गैस जैसी कोई तीखी गंध फैली हुई है, जिसके कारण लोग आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। इसके कारण तमिलनाडु सरकार ने उत्तरी चेन्नई में तिरुवोट्टियूर व मनाली के क्षेत्रों में तीखी LPG गैस जैसी गंध के स्रोत की जांच के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 2 वैज्ञानिकों के साथ पांच सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है।

Expert panel formed with ISRO scientists to investigate the pungent smell spread in North Chennai, burning of people's eyes