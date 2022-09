Tamil Nadu News: NEET-UG परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने किया सुसाइड, अपने घर में लगा ली फांसी

कल NEET UG की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद तनाव ग्रस्त छोत्रों द्वारा भयावह कदम उठाए जाने की खबरें आने लगी हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक छात्रा ने अपने रिजल्ट से नाखुश होकर आत्महत्या का रास्ता चुन लिया।

Published: September 08, 2022 11:47:13 am

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG, 2022 का रिजल्ट बुधवार को घोषित किया गया। वहीं, रिजल्ट की घोषणा होने के बाद परीक्षा के रिजल्ट से नाखुश तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक 19 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह NEET-UG परीक्षा को पास करने में विफल रही। परीक्षा में असफल होने के बाद छात्रा ने आत्महत्या का रास्ता चुन लिया। वह अपने घर पर फंदे से लटकी हुई पाई गई।

19-year-old girl commits suicide after failing in NEET-UG exam in Tiruvallur