Air Force ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए नहीं हुआ था अभी एक महीना, 22 साल के जवान ने की खुदकुशी

वायुसेना की ट्रेनिंग को कंप्लीट किए हुए महज 26 दिन ही बीते थे, मगर 22 साल के इस जवान ने खुद को जान से मारने का फैसला किया। आत्महत्या के मामले में पुलिस भी इस सवाल के जवाब के तलाश में है कि आखिर नौजवान की क्या मनोदशा रही होगी जो इस तरह का कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा।

कई सालों की कड़ी मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद किसी जवान को वायुसेना में भर्ती होने का मौका मिलता है। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी दिन और रात एक कर देता है। तब जाकर वह वायुसेना के बेस कैंप तक पहुंच पाता है। मगर इतनी कड़ी मेहनत करने और पोस्ट प्राप्त करने के बाद कोई जवान आत्महत्या कर ले, ऐसी खबर सुनकर ही रूब कांप जाती है। ऐसा ही तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना की ट्रेनिंग कर के लौटे जवान ने आज तड़के 4 बजे आत्महत्या कर ली।

Airman shoots himself with service weapon at Chennai’s Avadi Airforce base