तमिलनाडुः पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के 26 ठिकानों पर छापेमारी, हिरासत में AIADMK के 7 विधायक

Published: September 13, 2022 11:24:38 am

तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के कोयंबटूर इलाके में प्रदेश के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते यानी DVAC का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डीवीएसी ने वेलुमणि के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक, डीवीएसी चेन्नई, कोयंबटूर सहित 26 स्थानों पर पूर्व राज्य मंत्री एसपी वेलुमणि से जुड़े आरोपों के संबंध में तलाशी ले रहा है। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपनी करीबी सहयोगी कंपनियों को अनुचित तरीके से निविदाएं देने में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।





