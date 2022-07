Tamil Nadu News: कल्लाकुरिची में 12वीं की छात्रा की मौत पर बवाल के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किए 120 आरोपी

तमिलनाडु के सलेम जिले में 13 जुलाई को 12वीं क्लास की छात्रा ने अपने हॉस्टल की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की आत्महत्या के बाद पूरे जिले में हिंसा भड़क गई। आज हिंसा में शामिल 120 आरोपियों को कल्लाकुरिची कोर्ट में पेश किया गया।

तमिलनाडु पुलिस ने रविवार, 17 जून को कल्लाकुरिची में हुई हिंसा के संबंध में 120 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सलेम जिले के कल्लाकुरिची में एक छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए रविवार को कई वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया था। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारी चिन्नासलेम में स्थित एक 'इंटरनेशनल' स्कूल में पुलिस के अवरोधकों को तोड़ते हुए घुस गए और उन्होंने परिसर में खड़ी बसों में आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की एक बस को भी आग के हवाले कर दिया गया।

Tamil Nadu Police produces 120 accused in Kallakurichi court after violence erupted over Class 12 girl death