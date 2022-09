PFI पर छापेमारी में अड़ंगा डाला तो लग जाएगा NSA, तमिलनाडु पुलिस ने दी चेतावनी

Tamil Nadu Police on PFI Raid: PFI के खिलाफ NIA की छापेमारी के मद्देनजर RSS के कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को निशाना बनाने की लगातार हो रही घटनाओं के बीच तमिलनाडु पुलिस ने चेतावनी जारी की है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ NIA का एक्शन जारी है। इस एक्शन के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर गए हैं और कई तो संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को को भी इसी तरह की घटनायाएं देखने को मिली जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सभी को चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु पुलिस ने कहा है कि जो भी PFI के खिलाफ जारी एक्शन कर बीच जो भी रुकावट बनेगा उसके खिलाफ नैशनल सिक्युरिटी एक्ट (NSA) के तहत एक्शन लिया जाएगा।

