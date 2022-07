तमिलनाडुः टीचर के टॉर्चर से तंग आकर 12वीं छात्रा ने की खुदकुशी, आक्रोशित भीड़ ने दर्जनों वाहनों को फूंका, धारा 144 लागू

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में 12वीं की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद आज लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होता देख सैकड़ों की संख्या में जमकर पथराव व आगजनी की। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है।

Tamilnadu After Student Suicide School Buses and Police Vans set on fire by protesters