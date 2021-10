बांग्लादेश: हिंदुओं पर हमलों को लेकर तसलीमा नसरीन का सरकार पर हमला, कहा- देश जल रहा और पीएम हसीना बजा रहीं बांसुरी

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच अब मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर निशाना साधा है। दरअसल, तसलीमा ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट करके इन हमलों की आलोचना की है।

तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों में आग लगाई जा रही है और ऐसे समय में पीएम हसीना पीड़ितों की सुध लेने के बजाय जश्न मना रही हैं। जब बांग्लादेश के लोग मदद के लिए सरकार की ओर देश रहे हैं तब पीएम शेख हसीना आज अपने भाई शेख रसेल का जन्मदिन का जन्मदिन मना रही हैं।

Hasina is celebrating today her brother Sheikh Russel's birth annivrrsary when thousands of Hindus are homeless after their houses were demolished or burnt down.