तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नामों के घर पड़ा आयकर विभाग का छापा

Tamil Film Industry: तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ दिग्गजों को मंगलवार सुबह बड़ा झटका लगा। आयकर विभाग ने फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनैन्सर के ठिकानों पर छापेमारी की है।

Updated: August 02, 2022 11:44:13 am

मंगलवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े कई बड़े दिग्गजों के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये छापेमारी कलैपुली थानू ( Kalaipuli Thanu), जीएन अंबु चेझियान और एसआर प्रभु सहित कुछ प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। राज्य भर में तमिल फिल्म निर्माताओं और फाइनेंसरों से जुड़े चालीस से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई है।

