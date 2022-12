लालू की नई किडनी सही तरीके से कर रही काम, रोहिणी भी कर रहीं रिकवरी, सिंगापुर से लौटे तेजस्वी ने बताया

Lalu Yadav Heath Update: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी दी है। इस ऑपरेशन के लिए सिंगापुर गए तेजस्वी यादव अब पटना लौट आए हैं। पटना आने पर उन्होंने दोनों के हेल्थ पर बड़ा अपडेट दिया।

Tejashwi Yadav Return from Singapore said about lalu yadav and sister rohini acahrya Health