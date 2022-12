नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान- 2025 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव

Bihar Politics Tejashwi Yadav: बिहार की राजनीति में लंबे समय बाद एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। आज पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में इस बात की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नीतीश ने साफ किया राज्य में अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

Tejashwi Yadav will lead Grand Alliance in 2025, Nitish Kumar says in MLA Meeting