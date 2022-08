हैदराबाद में तनाव बरकरार, पथराव के बाद लाठीचार्ज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

हैदराबाद में अभी भी तनाव बरकरार है। धार्मिक नारे, पुतले जलाने और पथराव के बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हैदराबाद के पुराने शहर क्षेत्र सहित कई अन्य स्थानों से भी विरोध प्रदर्शन होने की जानकारी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

Published: August 25, 2022 10:16:28 am

तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कथित रूप से पैगंबर मुहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से हैदराबाद में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीती रात को हैदराबाद के पुराने शहर क्षेत्र सहित कई अन्य स्थानों में जमकर हिंसा हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के 'शालिबंदा' इलाके में भीड़ ने 'सर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे लगाए, पुतले जलाए और पथराव किए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया।

More Protests In Hyderabad Over Suspended BJP MLA's Prophet Remarks