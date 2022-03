लॉकडाउन में 1400 KM स्कूटी चलाकर जिस बेटे को किया था रेस्क्यू, वो लाडला अब Ukraine की जंग में फंसा

एक माँ जिसने अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए 1400 किलोमीटर तक स्कूटी चलाई थी। आज वही माँ युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने बेटे को वापस लाने में असमर्थ है।

रूस-यूक्रेन में जंग को आज 11 दिन हो गए। रूसी सैनिक यूक्रेन के हर शहर पर बम बरसा रहे हैं, धमाकों की आवाज से कीव और खारकीव जैसे बड़े शहर गूंज रहे हैं। इस तनापूर्ण स्थिति में भारत के हजारों छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार वापस ला रही है। इस बीच एक माँ का दर्द चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वही माँ है जिसने अपने बेटे को रेस्क्यू करने लॉकडाउन में 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी। इसस माँ का रजिया है और बेटे का नाम नाम निजामुद्दीन अमन है। रजिया आज चाहकर भी अपने बेटे को यूक्रेन के सुमी शहर से वापस नहीं ला पा रही।

Telangana mother who rescued her son in lockdown, now stuck in ukraine