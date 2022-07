शुक्रवार को IIIT-बसर हॉस्‍टल के मेस में दोपहर का भोजन करने के बाद 100 से अधिक स्टूडेंट बीमार पड़ गए। सभी छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, छात्रों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर जांच जारी है।

तेलंगाना के निर्मल में हॉस्टल के मेस का खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। बीमार हुए सभी बच्चे IIIT-बसर के स्टूडेंट हैं। बच्चों ने हॉस्टल में खाना खाया था जिसके बाद से उनकी तबियत खराब हो गई। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि IIIT-बसर के नाम से मशहूर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट शुक्रवार को दोपहर का भोजन करने के बाद बीमार पड़ गए।

