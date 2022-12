तेलंगाना: घर में लगी भीषण आग, दो बच्चियों सहित परिवार के 6 लोगों की मौत

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 17, 2022 10:02:30 am

तेलंगाना के मंचेरियल जिले में शनिवार को लगी भीषण आग में दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, घटना रामकृष्णपुर थाना क्षेत्र के वेंकटपुर गांव की है।

telangana six members of family burnt alive in fire