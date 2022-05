Air Force के 4 अधिकारियों की हत्या, पूर्व गृहमंत्री की बेटी का अपहरण सहित इन मामलों में था यासीन मलिक का हाथ

Yasin malik Terror Funding Case: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के टेरर फंडिग केस में आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

Published: May 25, 2022 06:22:10 pm

Terror Funding Case: Here know Major Crime Incident of Yasin Malik