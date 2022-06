सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब आतंकवादी कनेक्शन आया सामने, साजिश को अंजाम देने में दिया गैंगस्टर्स का साथ

Sidhu moosewala murder case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब आतंकवादी कनेक्शन की भी जांच होगी। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने जो आधुनिक हथियार इस्तेमाल किये हैं वो आतंकवादी संगठनों की मदद से ही संभव है।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब में गैंगस्टरवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। जेल से लेकर देश के बाहर बैठे इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई। मूसेवाला की हत्या की खबर ने देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बनीं। अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आतंकवादियों का ऐंगल सामने आ रहा है जिसकी जांच भी शुरू की जाएगी। इस मामले में पंजाब के डीजीपी वी.के. भावरा को आतंकियों और गैंगस्टरों के कनेक्शन को भी देखने के लिए कहा गया है।

Terrorist Angle in Sidhu moosewala murder case, help gangster in conspiracy