26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट, 4 संदिग्धों को तलाश रही दिल्ली पुलिस, अयोध्या की भी बढ़ी सुरक्षा

Terrorist Attack Alert on 26 January: 26 जनवरी पर देश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में आईएसआई, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा आतंकी हमला करवा सकता है। इस अलर्ट के बाद राजधानी दिल्ली सहित अन्य जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।





Terrorist Attack Alert on 26 January, Delhi Police looking for 4 suspects