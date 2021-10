Terrorist Attack In Srinagar: श्रीनगर में आतंकियों ने स्कूल पर बरसाई गोलियां, दो शिक्षकों की मौत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के श्रीनगर ( Terrorist Attack in Srinagar ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के सफाकदल इलाके में गवर्नमेंट ब्यॉज हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर आतंकियों ने शिक्षकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

इस फायरिंग में दो शिक्षकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इनकी पहचान स्कूल की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीन की तादाद में आतंकी स्कूल में पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी।

Jammu and Kashmir | Firing incident reported in Eidgah area of Srinagar; Details awaited