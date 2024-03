पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर आतंकी हमला, पाक सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मारे गए आठ हमलावर

🚨#BIG | Reports indicate that #Pakistan's #GwadarPort is currently under siege, with gunshots and explosions being reported.

सूत्रों के मुताबिक, अज्ञात बंदूकधारियों ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में गोलीबारी की है।#Balochistan… pic.twitter.com/MB8fxfkqP1