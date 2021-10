Encounter In Shopian: रखमा इलाके में सुरक्षाबलों को कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराया एक आतंकी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के शोपियां ( Encounter In Shopian ) में आतंकियों ( Terrorist )और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद जिले के रखामा गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया था। आतंकवादियों के सुरक्षा बल पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया।

बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा बलों और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान जारी है। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है।

#UPDATE | One unidentified terrorist neutralized. The operation is underway. Details awaited: Jammu & Kashmir Police