Terrorists Attacked On IAF In Poonch: भारतीय सेना ने आतंकियों पर घोषित किया 20 लाख का ईनाम, दो आतंकियों के स्केच जारी

JK Terrorists Attacked On IAF In Poonch: भारतीय सेना (Indian Army) ने Let के दो आतंकियों पर 20 लाख का ईनाम घोषित कर दिया है। इन आतंकियों ने शनिवार को IAF के ट्रक पर हमला किया था।