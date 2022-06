उद्धव ठाकरे की अपील का उल्टा असर: 7 और शिवसेना विधायक हुए बागी, शिंदे के साथ अब 37 से ज्यादा शिवसेना MLA का दम

उद्धव ठाकरे के लिए कड़ी परीक्षा

पहला संकेत तो साफ है कि ठाकरे परिवार की शिवसेना से पकड़ ढीली हो गई है। छगन भुजबल, नारायण राणे और राज ठाकरे का जाना शिवसेना के लिए उतना बढ़ा झटका नहीं था जितना बड़ा झटका एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व को बिना पार्टी छोड़े ही दे दिया है। उद्धव के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि पार्टी और विधायकों पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है। इससे पार्टी में उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा है। शिवसेना में मतभेदों के चलते बगावत से पहली बार उपजे इतने बड़े संकट से निपटना पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब यह देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे बगावत पर उतरे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को मनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं।

उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद 7 और शिवसेना के एमएलए हुए बागी उद्धव ठाकरे द्वारा सीएम आवास वर्षा छोड़ने के बाद शिवसेना एमएलए के बीच जैसे भगदड़ मची हुई है। उद्धव ठाकरे की अपील किसी काम नहीं आई। विधायक उनके पास जाने के बजाए बागी होकर शिंदे के पास गुवाहटी पहुंच रहे हैं। कल से अब तक कुल 7 और शिवसेना विधायक बागी हो चुके हैं। बागी शिवसैनिकों की संख्या अब 37 से अधिक हो गई है। माना जा रहा है कि अब करीब 40 से अधिक शिवसेना के विधायक बागी हो चुके हैं।

#WATCH | Assam: Three more Shiv Sena's rebel MLAs reach Radisson Blu Hotel in Guwahati amid political instability in the ruling Maha Vikas Aghadi government in Maharashtra pic.twitter.com/AkYfw15nhV — ANI (@ANI) June 23, 2022

