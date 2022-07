Praveen Nettaru Murder: कांग्रेस ने कर्नाटक CM द्वारा नए एंटी टेरर स्क्वाड की घोषणा का किया विरोध, कहा- इसकी आवश्यकता नहीं

Karnataka : कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने PFI और समान विचारधारा वाले संगठनों के खतरे से निपटने के लिए नए आतंकवाद विरोधी दस्ते की स्थापना की घोषणा की है।

कर्नाटक के मेंगलुरु में अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता और हिन्दू संगठन भारी विरोध कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने PFI और समान विचारधारा वाले संगठनों के खतरे से निपटने के लिए एंटी टेरर स्क्वाड के गठन की घोषणा की है। अब कांग्रेस सीएम के इस कदम का विरोध कर रही है।





The Congress party opposed the formation of anti-terror squad which was announced by Karnataka CM Bommai