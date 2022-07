द ग्रेट खली ने टोल वर्कर्स को जड़े थप्पड़, सामने आया वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के पूर्व चैंपियन द ग्रेट खली यानी दलीप सिंह राणा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिंग में जिस खली से अच्छे-अच्छे पहलवान खौफ खाते हैं वहीं खली चंडीगढ़ के टोल पर कर्मचारी को थप्पड़ मारते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Published: July 12, 2022 11:26:19 am

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के पूर्व चैंपियन द ग्रेट खली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी उनके सुर्खियों में रहने की वजह फाइट ही है। हालांकि ये फाइट रिंग में नहीं रिंग के बाहर की है। दरअसल द ग्रेट खली को चंडीगढ़ के टोल प्लाजा पर कर्मचारी को थप्पड़ जड़ते देखा गया है। बताया जा रहा है कि खली टोल वर्कर से भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिाय पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि, खली टोल कर्मी को थप्पड़ मार रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला?

