Good News: भारत में डेंगू के खिलाफ भी होगी वैक्सीन, ये कंपनी करने जा रही फेज-1 का ट्रायल

Dengue Vaccine: डेंगू के कहर के बीच एक अच्छी खबर है। जल्द ही भारत को डेंगू के खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है और इसके फेज 1 ट्रायल को मंजूरी मिल गई है।

Updated: September 14, 2022 10:17:46 am

हर साल भारत में डेंगू अलग-अलग इलाकों में कहर बरपाता है और न जाने कितनों की ही जान लेता है। इस वर्ष भी डेंगू के कई मामले सामने आए हैं इस बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि भारत में अब जल्द ही डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। इसके फर्स्ट ट्रायल के लिए इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) को मंजूरी भी मिल गई है। यदि ये ट्रायल सफल होता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी।

