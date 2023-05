तमिलनाडु के बाद बंगाल में बैन हुई 'द केरला स्‍टोरी', बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया 'मॉडर्न जिन्ना'

नई दिल्लीPublished: May 09, 2023 08:09:34 am Submitted by: Shaitan Prajapat

The Kerala Story banned in Tamil Nadu and West Bengal : फिल्म द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है तो वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने इस पर रोक लगा दी है।

The Kerala Story banned in West Bengal