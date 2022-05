जिसने Mothers Day मनाना शुरू किया, उसने ही की इसे खत्म करने की कोशिश, अब उनका परिवार नहीं मनाता ये दिन

मदर्स डे से जुड़ी आपने तमाम कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि, जिसने इस दिन को सबसे पहले सेलिब्रेट करना शुरू किया था, उसने ही इस दिन को मनाना छोड़ दिया। इस दिन ना मनाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है।

मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और अनमोल होता है। मां से रिश्ता होने के बाद ही एक बच्चा बड़ा होने तक अपने जीवन में कई और रिश्तों को अपना सकता है। मदर्स डे की आपने तमाम कहानियां पढ़ी होंगी। शायद इसके बारे में आपको बता होगा कि, इस दिन की शुरुआत किस तरह हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को सबसे पहले किसने मनाया था और जिसने इस दिन को सबसे पहले मनाया था उसी ने बाद में मदर्स डे मनाना ही छोड़ दिया।

The One who Started Celebrating Mother's Day She Tried To End It