आशिक मिजाज चोरः गोवा में चोरों ने एक बंगले से कथित रूप से 20 लाख रुपए के आभूषण और 1.5 लाख रुपए नगदी की चोरी की है। इसके बाद चोरों ने टीवी स्क्रीन पर I Love You लिख कर चले गए। वहीं अब बंगले के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसपर पुलिस मामला दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।

आशिक मिजाज चोरः यू तो आपने चोर और चोरी के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार चोरी का अनौखा मामला सामने आया है। यह मामला गोवा के मडगांव से सामने आया है, जहां आशिक मिजाज चोर ने चोरी के बाद एक मैसेज लिखा, जिसमें चोर ने टीवी स्क्रीन पर लिखा I Love You (आई लव यू)। चोरी वाले घर के मालिक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 2 दिन के लिए सैर पर गया था। वहीं जब मैं घर लौटा तो टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज मिला। मैसेज टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, जिसको देखकर हम सोच रहे थे कि टीवी स्क्रीन पर "आई लव यू" किसने लिखा है।

Theft of more than 20 lakhs in the house, then wrote I Love You on TV