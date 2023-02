अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- BJP के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं

Amit Shah on Adani Row: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अडानी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अडानी मु्द्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा कि इस मामले में बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है।

There is nothing to hide or be afraid of Says Amit Shah on Adani Row