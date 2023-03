समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण खतरे में भारत के ये 2 शहर

एक नए रिसर्च में दावा किया गया है कि हम उच्च स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रखेंगे तो आने वाले साल 2100 तक कई एशियाई देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। हाल ही में WMO (विश्व मौसम विज्ञान संगठन) की ओर से प्रकासित रिपोर्ट में भी इसको लेकर चिंता जताई गई थी।

THESE 2 Indian cities are at risk due to sea level rise