दिल्ली के निजी अस्पतालों में लगने लगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज

Corona vaccine: दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगने लगी है, जिसकी कीमत 386 रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने मई की शुरुआत में ही निजी अस्पतालों, निजी टीकाकरण केंद्रों को कोवोवैक्स के उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया था।

Corona vaccine: अगर आप कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगा शरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के पूर्वी जिले दो निजी अस्पतालों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई कोवोवैक्स को लगाना शरू कर दिया है।

