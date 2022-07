'4 अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, देश को बनाएंगे नंबर वन' - अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है कि, दिल्ली में 4 अगस्त को हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे और इस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाकर इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे और यह संकल्‍प लेंगे।

15 अगस्त आने वाला है, देश की अलग-अलग पार्टियां कई तरह के ऐलान कर रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने 'हर घर तिरंग' अभियान का ऐलान किया था। इस अभियान के तहत भारत के लोग अपने-अपने घरों तिरंगा लगाएंगे। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार, 28 जुलाई को प्रेस कॉनफ्रेंस करके कहा कि पूरा देश आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हजारों की संख्या में 4 अगस्त को इकट्ठा होकर देश का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। साथ ही ये बच्चे दुनिया को नंबर वन बनाने का संकल्प भी लेगें।

Thousands of children to make world's largest tiranga in Delhi on August 4, says Arvind Kejriwal