सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को जान से मारने की धमकी, कहा- तेरा हाल बेटे से ज्यादा होगा खतरनाक

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को ई-मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे ई-मेल में कहा गया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा के बारे में कुछ बोला तो तेरा हाल बेटे से ज्यादा खतरनाक होगा।

लोकप्रिय पंजाबी सिंगर, रैपर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब उनके पिता को ई-मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ओर से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की सुरक्षा के बारे में कुछ भी बोलेगा तो तेरा हाल तेरे बेटे से ज्यादा खतरनाक होगा। गैंगस्टर्स ने इस मुद्दे पर बलकौर सिंह को मुंह बंद रखने को कहा है, जिसमें लिखा गया है कि तेरे बेटे को हमारे भाइयों को मरवाया था और हमने तेरे बेटे को मार दिया।

Threatening to kill Balkaur Singh father of Sidhu Musewala, said- your condition will be more dangerous than that of your son