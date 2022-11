बिहारः तीन फीट के दूल्हे को मिली तीन फीट की दुल्हनिया, मां सीता की जननी पुनौरा धाम में धूमधाम से हुई शादी

बिहार के सीतामढ़ी जिले में तीन फीट के दूल्हे और दुल्हन की शादी बीती रात हुई। इनकी शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रही है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर में महज 3 फीट की दुल्हन को 3 फुट के दूल्हा की धूमधाम से शादी हुई।

Three feet long Groom married with three feet Long Bride in Sitamarhi Bihar