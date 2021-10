घंटेभर में कश्मीर में हुए 3 आतंकी हमले, एक नागरिक की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। घंटेभर में हुए 3 आतंकवादी हमलों से घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक घंटे में कश्मीर के अलग- अलग इलाकों में 3 आतंकवादी हमले हुए। पहला हमला कश्मीर के जाने-माने फार्मेसी कारोबारी पर होने की खबर मिली है। इसके बाद श्रीनगर के मदीन साहिब में एक स्ट्रीट हॉकर पर आतंकियों ने गोलियां बरसाईं वहीं अब से कुछ ही देर पहले बांदीपुरा जिले में आतंकी ने हमला किया है। इन तीन हमलों में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई है।

In third terror attack within an hour in J&K, man shot dead at Shahgund Hajin in Bandipora district pic.twitter.com/pL5NAb6f9n