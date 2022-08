Article 370: आज ही के दिन जम्मू-कश्मीर में इतिहास बना था आर्टिकल 370, जानिए तीन साल में कितनी बदली 'जन्नत'

कुछ बड़ा होने वाला है...अचानक जब घाटी में केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाना शुरू किए तो हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि, कुछ बड़ा होने वाला है। अमरनाथ यात्रा रोका जाना, जम्मू-कश्मीर के तमाम नेताओं को नजरबंद करना या फिर इंटरनेट सेवा बंद करना ये कुछ ऐसे कदम थे जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, नतीजा घाटी में आर्टिकल 370 इतिहास बनकर रह गया।

5 अगस्त 2019 से ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए कि हर किसी को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात का चर्चा देशभर में शुरू हो गई कि कुछ बड़ा होने वाला है। घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, कर्फ्यू लगा और CRPF की कई कंपनियों को घाटी में तैनात कर दिया गया, तमाम बड़े नेताओं के नजरबंद किया गया, किसी ने इसे आतंकी घटना से जोड़कर देखा तो किसी ने कुछ और कयास लगाए लेकिन किसी को नहीं पता था कि केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया।

Three years since Article 370 Abrogation Know What Changed In Jammu And Kashmir