तीन दिन में दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद TMC प्रवक्ता साकेत गोखले को मिली जमानत

TMC प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीते दिनों PM मोदी के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा किया था। इसको लेकर साकेत गोखले को तीन दिन में 2 बार गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिल गई है।

TMC’s Saket Gokhale, arrested second time in 3 days, gets bail