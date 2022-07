शहीद दिवस रैली पर ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को अल्टीमेटम, कहा - '2024 तक हो जाएगी सत्ता से बाहर'

ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने देश को बेच दिया। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया, कोल इंडिया, रेलवे सब कुछ बेच दिया है। आज रुपए की कीमत सबसे कम है और केंद्र ने मूडी पर भी GST लगा दिया है। हम साधारण लोग हैं जो सादा खाना खाते हैं और भाजपा हमसे वह भी छीन रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को शहीद दिवस रैली को संबोधित किया। इस रैली में हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दैरान सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्य सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है। जनता 2024 के चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देगी।

TMC Has The Spine To Take On BJP, Saffron Party Will Be Ousted In 2024, Says Mamata Banerjee