कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, जी-23 ग्रुप भी उतार सकता है प्रत्याशी

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। आज दिग्विजय सिंह और शशि थरूर नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों ही नेता इसके लिए नामांकन फार्म ले चुके हैं। वहीं बीती रात को जी-23 के नेताओं ने एक बैठक की है, जिसके बाद जी-23 ग्रुप की ओर से अलग प्रत्याशी उतरने की भी चर्चाए शुरू हो गई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, जिसके कारण आज का दिन काफी अहम होने वाला है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और केरल से सांसद शशि थरूर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल यानी 29 सितंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, जिसके बारे में बताते हुए शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस हम इतना चाहते हैं कि चाहे कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी।

